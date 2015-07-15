澳新汇市：澳元因中国数据而喜不自禁，新西兰元小涨

澳元兑其他主要货币亦走坚，兑日圆 上涨0.4%至92.20日圆，兑欧元 升0.4%至1.4712澳元，兑新西兰元 涨0.5%至1.1134新西兰元。

新西兰元兑美元 小涨到0.6711美元，稍早曾触及高点0.6724。新西兰元汇率在未来24小时内将受到本地数据以及奶制品标售事件的很大影响。

“前景并不乐观，新西兰央行可能将降息不止一次，这意味着新西兰元的任何上涨都将是短暂的。”Rankin Treasury Advisory的Derek Rankin说道。

新西兰元汇价的近期首道支撑在0.6680美元，阻力位在0.6743美元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价