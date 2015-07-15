路透基点：云南省城乡投公司签订67亿元人民币贷款合同--TRLPC

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，云南省城乡建设投资有限公司(以下简称“城乡投公司”)在6月30日与五家银行签订了67亿元人民币(10.8亿美元)15年期贷款合同。
牵头行、簿记行兼额度代理行--中国银行承贷24.5亿元人民币。
其他四家银行的承贷情况分别为：中国邮政储蓄银行(18亿元人民币)、国家开发银行(12.76亿元人民币)、富滇银行(7.5亿元人民币)和广发银行(4.24亿元人民币)。
消息人士说，利率相当于中国人民银行基准利率的100%。
资金用于支持云南省的保障房建设和城区改造项目。
云南省城乡投公司创建于2008年6月，净资产251.69亿元人民币，在云南省内有10多家分公司。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。