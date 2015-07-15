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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 11:49 BJT

路透基点：云南省城乡投公司签订67亿元人民币贷款合同--TRLPC

路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，云南省城乡建设投资有限公司(以下简称“城乡投公司”)在6月30日与五家银行签订了67亿元人民币(10.8亿美元)15年期贷款合同。

牵头行、簿记行兼额度代理行--中国银行承贷24.5亿元人民币。

其他四家银行的承贷情况分别为：中国邮政储蓄银行(18亿元人民币)、国家开发银行(12.76亿元人民币)、富滇银行(7.5亿元人民币)和广发银行(4.24亿元人民币)。

消息人士说，利率相当于中国人民银行基准利率的100%。

资金用于支持云南省的保障房建设和城区改造项目。

云南省城乡投公司创建于2008年6月，净资产251.69亿元人民币，在云南省内有10多家分公司。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)

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