中国汇市：人民币早盘持平机构倒量成交放大，二季度数据影响有限

路透上海7月15日 - 人民币兑美元即期 周三早盘基本持平，中间价小幅反弹，交易员表示，中国二季度经济数据对汇市影响极为有限，人民币维持在极窄区间内横盘，成交则较昨日明显放大，应是部分机构借机倒量。

他们并表示，央行维稳态度坚决，即期市场死气沉沉，掉期和期权市场似乎更显市场预期，由于中国股市依然震荡，美元/人民币长端掉期仍存上升可能。

“6.21附近一直有大行offer（结汇），都知道的，大家焦点也不在spot这里，大家甚至有一致感觉，到年底前都不会怎么动，也不会拿很大的position（头寸）来做。”一外资行交易员表示。

北京时间11:39，人民币兑美元即期报6.209元，上日收报6.2089元，早盘波动点仅为7个点子。今日人民币兑美元中间价 为6.1152元，上日中间价为6.1165元。人民币即期成交量 达55亿美元，却较昨日早盘21亿美元明显放大。

中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值（GDP）同比增幅持稳在7%，略高于路透预估中值6.9%；二季度GDP环比增长1.7%。国家统计局并公布，1-6月固定资产投资同比增长11.4%， 6月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10.6%。

中国股市沪综指周三早盘下跌逾3%。分析师指出，大盘昨日终结三连涨后出现回调，相当多投资者认为短期反弹结束，纷纷抛售手中获利筹码，令大盘展开调整。

全球汇市方面，英镑周三早盘全线上扬，之前英国央行谈论加息前景，但美国零售销售意外下降打压美元。今日消息面热闹非凡，除了中国经济数据，还有叶伦国会作证及日本央行和加拿大央行利率决定。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2615/6.2665，上日尾盘为6.263。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2133/6.2144元，上一交易日尾盘报6.2146元。