重发-《全球汇市》美元在叶伦国会听证会前持稳，中国数据未引起市场反应

英国央行总裁卡尼周二向英国议会议员表示，英国距离金融危机以来首次升息的时点越来越近。
相较于英国央行的新闻，日本央行周三一如预期地维持货币政策不变，市场波澜未兴。焦点转向0630GMT日本央行总裁黑田东彦的记者会。
加拿大央行也将在周三开会，市场预期将降息25个基点至0.5%。
如果希腊总理齐普拉斯不能说服国内极度不满的左派国会议员支持撙节方案，以确保换取纾困，那么希腊问题将会重新成为新闻焦点。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0997 1.1009 -0.11 -9.09 1.2097
美元/日圆 123.44 123.35 +0.07 +3.14 119.68
欧元/日圆 135.75 135.80 -0.04 -6.24 144.78
美元/瑞郎 0.9451 0.9442 +0.10 -4.93 0.9941
英镑/美元 1.5638 1.5630 +0.05 +0.42 1.5573
美元/加元 1.2729 1.2722 +0.06 +9.56 1.1618
澳元/美元 0.7466 0.7447 +0.26 -8.59 0.8168
新西兰元/美元 0.6707 0.6712 -0.07 -13.98 0.7797
澳元/日圆 92.180 91.860 +0.35 -5.70 97.750
新西兰元/日圆 82.790 82.790 +0.00 -11.27 93.310
英镑/日圆 193.04 192.80 +0.12 +3.57 186.38
澳元/新西兰元 1.1131 1.1082 +0.44 +6.32 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 郑茵/汪红英/王兴亚/李婷仪 审校 艾茂林/张荻/王丽鑫/杜明霞)