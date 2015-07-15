重发-《全球汇市》美元在叶伦国会听证会前持稳，中国数据未引起市场反应

英国央行总裁卡尼周二向英国议会议员表示，英国距离金融危机以来首次升息的时点越来越近。

相较于英国央行的新闻，日本央行周三一如预期地维持货币政策不变，市场波澜未兴。焦点转向0630GMT日本央行总裁黑田东彦的记者会。

加拿大央行也将在周三开会，市场预期将降息25个基点至0.5%。