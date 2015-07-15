国际油市：高盛称伊朗核协议给油价预估带来下调风险

路透新加坡7月15日 - 高盛表示，伊朗本周与六大国达成核协议，这料带来油价下行风险，因伊朗庞大的石油储备将从2016年开始逐步重返市场，且供应量将增加。

伊朗是石油输出国组织(OPEC)的成员之一，在被制裁以前，原油出口量最高达到日均近300万桶，在过去两年半里则大幅降到日均约100万桶。

“制裁解除的时间表意味着，这份协议尚不会对2015年的石油供需造成影响。”高盛在客户报告中指出，“我们认为，包括伊朗在内的2016年的OPEC石油产量将升高，我们下调油价预估的风险加大。”

高盛目前对今明两年的布兰特原油 均价预估分别为每桶58美元和62美元，对今明两年美国原油均价的预估则分别是每桶52美元和57美元。（完）