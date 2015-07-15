国际油市：高盛称伊朗核协议给油价预估带来下调风险

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
路透新加坡7月15日 - 高盛表示，伊朗本周与六大国达成核协议，这料带来油价下行风险，因伊朗庞大的石油储备将从2016年开始逐步重返市场，且供应量将增加。
伊朗是石油输出国组织(OPEC)的成员之一，在被制裁以前，原油出口量最高达到日均近300万桶，在过去两年半里则大幅降到日均约100万桶。
“制裁解除的时间表意味着，这份协议尚不会对2015年的石油供需造成影响。”高盛在客户报告中指出，“我们认为，包括伊朗在内的2016年的OPEC石油产量将升高，我们下调油价预估的风险加大。”
高盛目前对今明两年的布兰特原油 均价预估分别为每桶58美元和62美元，对今明两年美国原油均价的预估则分别是每桶52美元和57美元。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
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