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债券 | 2015年 7月 15日 星期三 19:00 BJT

美国数据：7月10日止当周抵押贷款申请减少，因购房贷款活动下降--MBA

路透纽约7月15日 - 周三公布的行业数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因购房贷款申请下降。

美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，7月10日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降1.9%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上升3.7%。购房贷款申请指数下降7.5%。

美国抵押贷款数据图表：

link.reuters.com/guv37s

再融资在总抵押贷款活动中所占份额升至50.8%，前一周为48.0%。

当周30年期固息抵押贷款利率平均为4.23%，持平前一周。

根据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)

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