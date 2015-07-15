伦敦金1030定盘价为每盎司1,154.75美元，上日纽约收盘为1,155.03美元

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月23日

--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。