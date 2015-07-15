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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 13:31 BJT

日本个股：大发汽车在日本召回约29.2万辆车以替换高田制气囊

路东京7月15日 - 大发汽车 称，将在日本召回约29.2万辆车，以替换由高田 产制的安全气囊气体发生器。其中包括Esse迷你车款。(完)

(编译 张若琪 审校 戴素萍)

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