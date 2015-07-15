日本债市：叶伦讲话前公债价格持稳，对日本央行政策决定反应不大

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
五年期公债收益率 上涨1基点至0.125%，因交易员为周四的标债预做准备而先行出售。财务省将标售2.5万亿日圆的五年期公债。
日本央行一如预期维持政策不变，因此日债市场几无反应。
对于日本央行将2016年3月止年度的经济成长预估从2.0%下修至1.7%，日债市场同样处之泰然。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.010% +0.5 0.005%
五年期公债 0.125% +1.0 0.115%
10年期公债 0.455% +0.0 0.455%
20年期公债 1.210% +0.0 1.210%
30年期公债 1.455% -0.5 1.460%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.99 +0.01 146.98
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/戴素萍 审校 张若琪/于春红)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。