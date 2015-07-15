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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 13:32 BJT

日本债市：叶伦讲话前公债价格持稳，对日本央行政策决定反应不大

五年期公债收益率 上涨1基点至0.125%，因交易员为周四的标债预做准备而先行出售。财务省将标售2.5万亿日圆的五年期公债。

日本央行一如预期维持政策不变，因此日债市场几无反应。

对于日本央行将2016年3月止年度的经济成长预估从2.0%下修至1.7%，日债市场同样处之泰然。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.010% +0.5 0.005%

五年期公债 0.125% +1.0 0.115%

10年期公债 0.455% +0.0 0.455%

20年期公债 1.210% +0.0 1.210%

30年期公债 1.455% -0.5 1.460%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.99 +0.01 146.98

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/戴素萍 审校 张若琪/于春红)

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