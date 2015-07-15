台湾汇市：台币随亚币微收升，观望美联储主席叶伦国会证词

* 出口商抛汇令台币稍升，观望叶伦国会证词

* 陆股再度重挫，外资动向受关注

* 明日实质交易区间估在30.980-31.100

路透台北7月15日 - 台币兑美元 周三随亚币微幅收升。汇银人士表示，因美元受零售销售数据疲弱影响略回档，不过午后韩元兑美元 转弱，令央行于尾盘作价仅以小幅升值3分作收。

他们指出，国际金融市场仍不稳定，除市场审慎观望美联储主席叶伦国会证词外，大陆股市再度重挫，将降低投资人承受风险意愿，短线台股是否又成为外资提款机，仍有待观察。

“就看叶伦怎么说。陆股还是不稳，撑得了一时，撑不了一世。”一位外商银行交易主管说。

他认为，在金融市场动荡下，美元还是较佳的避险标的，这也是纵然日前希腊债务与陆股重挫危机获得解决后，美元回档有限的原因。

另一本地银行交易主管称，今日台币偏升，仍是出口商抛汇带动。至于外资则两边都有，但较偏向汇出。

他表示，市场关注焦点主要在叶伦国会证词上，若是叶伦对外清楚表示将在9月升息，美元肯定喷出。

今日台币实质交易区间在31.000-31.023，上日交易区间在31.010-31.054。交易员预估，明日台币实质交投波动区间暂看在30.980-31.100。

多数新兴亚币周三回吐稍早部分涨幅，中国公布乐观经济数据所带来的宽慰作用，部分被美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦稍晚将提供证词的谨慎氛围所抵销。

韩元兑美元 于韩国汇市收盘上涨0.2%，报1,140.0，惟之后转贬，本地时间16:26，报1,143.1。

台湾股市周三微幅收高。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超18.74亿台币，中止连续八个交易日卖超共计465.91亿台币。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点溢价幅度收敛。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.035/31.055，上日收在31.010。

本周余日国际重要经济数据和事件有：

7/15(三)：美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述；美联储发布经济状况褐皮书；加拿大央行发布利率政策声明与货币政策报告，央行总裁召开记者会；美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济前景发表讲话；美国旧金山联储总裁威廉姆斯讲话；美国6月工业生产；美国7月纽约联储制造业指数、6月最终需求PPI。

7/16(四)：欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会；全美住宅建筑商协会(NAHB)7月房屋市场指数；美国7月费城联邦储备银行制造业指数；

7/17(五)：美国6月CPI；美国6月建筑许可和房屋开工；美国7月路透/密西根大学消费者信心指数初值； 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.272 31.302 31.000-31.310 31.310 8.05 9.23

元太外汇经纪公司 31.270 31.300 31.000-31.310 31.310 3.92 4.28

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