《路透晚报》--7月15日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数升至一周半高位，因希腊局势缓解且中国数据超预期

日本股市日经指数周三升至一周半高位，因希腊债务危机最坏的情况已经过去让投资者感到宽慰，而且中国经济数据强于预期带来额外提振。日经指数收高0.4%，至20,463.33点，创7月3日来最高收盘位。东证股价指数上涨0.5%至1,646.41点，成交量只有20.45亿股，创逾三周最低。

--中国股市：沪综指收挫逾3%两市再现千股跌停，经济企稳难阻套牢盘出逃

中国股市沪综指收挫逾3%，沪深两市再现逾千股跌停。尽管今日公布数据显示中国经济企稳，但因4,000点附近为此前密集成交区域，在昨日终结连三日反弹后，今日套牢盘出逃更为汹涌；虽然“两桶油”和银行等权重股再度强力护盘，仍难挽颓势。

分析师并表示，本周适逢期指交割导致资金移仓换月，同时监管层严查场外配资也令资金入场更为谨慎。短线看沪综指将进入横盘整理阶段，整理结束后如再次下跌，才能确立二次探底。

沪综指收报3,805.703点，大跌118.784点或3.03%。上证A股今日成交6,964亿元人民币，上日为8,248亿元。中石油收盘涨停，中石化亦收升4.58%；上证银行股指数则收涨2.29%。沪深300指数收报3,966.76点，跌3.54%。

--香港股市：收低，中国经济数据报喜未能拉抬士气

香港股市收低，中国经济数据虽优于预期，但未能提振内地股市，拖累港股下滑。恒生指数收低0.3%，至25,055.76点，恒生国企指数挫低1.3%，至11,681.20点。

--汇市：澳元受到中国数据提振，市场关注叶伦国会证词

在中国一系列优于预期的数据提振下，澳元升至靠近两周最高水平。目前交易商期待美联储主席叶伦今日稍晚在国会的证词陈述。对于希腊退出欧元区的可能以及为希腊留在欧元区所取得的进展，欧元似乎基本无动于衷，美国经济数据以及对中国金融稳定和经济成长的忧虑已成为更明确的市场推动因素。欧元兑美元持平于1.1012美元，位于4月底以来波动区间的中点。

--欧元债市：欧元区公债收益率下跌，关注希腊对改革方案的投票

欧元区公债收益率下跌，希腊议会稍后将就欧盟规定的撙节措施进行投票。齐普拉斯在接受官方电视台专访时称，尽管他并不相信该协议，但别无选择，只有接受该协议，以避免希腊出现经济动荡。投资者对希腊的谨慎看法料将提振德国公债需求。德国今日稍晚将标售至多50亿欧元10年期公债。德国10年期公债收益率跌3个基点至0.82%，一反公债标售前通常会出现的公债价格走低现象。

--国际油市：油价下跌，因预计伊朗核协议将带来石油供应的增加

油价下跌，投资者认为伊朗与六大国达成核协议后，更多的伊朗石油出口将从2016年开始涌入已然供应过剩的市场。伊朗石油部长表示重返国际油市意味着一定会造成油价的走低。0830GMT，布兰特原油下跌0.49美元，报每桶58.02美元。美国原油期货下滑0.34美元至52.70美元。

--全球金市：金价窄幅波动，市场关注叶伦国会证词

黄金窄幅交投，投资者等待美联储主席叶伦在国会提供证词，以寻找有关今年升息时间的更多线索，以及是否会进一步升息。0825 GMT，现货金几无变动，报每盎司1,154.80美元，此前连续两天下跌。

--金属期市：伦敦期铜走扬，此前中国公布经济成长数据优于预期

伦敦期铜上涨，此前中国公布的工业增加值及第二季GDP数据表现亮眼，意味着刺激措施已经渗透至工业部门，改善金属需求前景。0820 GMT，伦敦三个月期铜上涨1.5%至每吨5,650.50美元，上日为下跌。期铜上周曾触及六年低位每吨5,240美元。上海期交所主力期铜合约收涨0.8%。