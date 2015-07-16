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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2015/7/16

经济指标                   时间      最新数据     前次数据      下次公   预估值
                                                                 布       
 工业生产(y/y)              5月       -3.18%         +1.33%  r   7/23     --
 季调失业率                 5月       3.75%           3.75%      7/22     --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)   6月       -0.56%         -0.74%  r   8/5      --
 外汇存底(亿美元)           6月底     4,214.11     4,189.58      8/5      --
 商品出口(y/y)              6月       -13.9%          -3.8%      8/7      --
 商品进口(y/y)              6月       -16.1%          -5.4%      8/7      --
 M2货币总计数(y/y)          5月       +6.81%         +6.53%      7/24     --
 *外销订单(y/y)             5月       -5.9%           -4.0%      7/20     -5.62%
 经常帐盈余(亿美元)         第一季    +220           +191.1  r   8/20     --
 国际收支(亿美元)           第一季    +38.1           +18.2      8/20     --
 国内生产总值(GDP) (y/y)    第二季    +3.37%         +3.47%      --       --
                                      (Q1统计值  (Q4统计值)               
                                      )                                   
 重贴现率(%)                6月25日   1.875%         1.875%      --       --
  
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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