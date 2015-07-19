重温稿-路透调查：台湾6月外销订单金额料较上年同期衰退5.62%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 台湾6月外销订单金额预估年减5.62%(前月为5.9%)
* 数据将于7月20日(周一)0800GMT公布
路透台北7月15日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾6月外销订单金额料较上年同期衰退5.62%，与上月的衰退5.9%相去不远。
凯基投顾分析师蔡耀德表示，根据上市柜公司6月营收报告来看，塑化、钢铁业的表现还是不好，电子业方面则有一些公司第二季营收达到了下修后的目标。
蔡耀德说，〞目前看来第三季外销订单仍可望比第二季小幅成长，但会比过往季节性的成长弱一点。〞他认为，像6月出口出现二位数的年衰退幅度应不致再现。
台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。
以下为金融机构对6月外销订单的预估年变动率：(%)
金融机构 预估值
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星展银行 -9.90
富兰克林华美投信 -5.30
安智银行 -11.00
日盛投顾 -7.00
凯基投顾 -5.30
元富投顾 -4.60
兆丰国际证券 -5.62
永丰投顾 -5.10
大众银行 -6.50
台新投顾 -8.00
元大投顾 -4.11
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中值 -5.62(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如/杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”