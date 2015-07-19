重温稿-路透调查：台湾6月外销订单金额料较上年同期衰退5.62%

* 台湾6月外销订单金额预估年减5.62%(前月为5.9%)

* 数据将于7月20日(周一)0800GMT公布

路透台北7月15日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾6月外销订单金额料较上年同期衰退5.62%，与上月的衰退5.9%相去不远。

凯基投顾分析师蔡耀德表示，根据上市柜公司6月营收报告来看，塑化、钢铁业的表现还是不好，电子业方面则有一些公司第二季营收达到了下修后的目标。

蔡耀德说，〞目前看来第三季外销订单仍可望比第二季小幅成长，但会比过往季节性的成长弱一点。〞他认为，像6月出口出现二位数的年衰退幅度应不致再现。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。

以下为金融机构对6月外销订单的预估年变动率：(%)

金融机构 预估值

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星展银行 -9.90

富兰克林华美投信 -5.30

安智银行 -11.00

日盛投顾 -7.00

凯基投顾 -5.30

元富投顾 -4.60

兆丰国际证券 -5.62

永丰投顾 -5.10

大众银行 -6.50

台新投顾 -8.00

元大投顾 -4.11

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