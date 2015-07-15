人民币衍生品：长端美元掉期与A股呈强负相关，但难再现恐慌升势

香港个股：中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份，总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透上海7月15日 - 中国境内美元/人民币掉期 周三多数期限上涨，长端美元掉期与中国A股走势呈强负相关，另外大行持续买入亦助涨掉期升水。不过分析人士称，掉期升水应难再现上周恐慌升势，因引发掉期恐慌性买盘因素逐步消退。
他们指出，央行坚定维稳人民币，以美元/人民币期权隐含波动率 衡量的恐慌性指数逐步回落。另外本周沪股通 虽继续呈现净卖出，但幅度已明显收窄，资金流出亦缓解；而本币资金面依旧充裕，短端掉期仍整体持稳。
“swap(掉期)大幅波动和A股形成强负相关，这是以前没看到过的，突然有这样一个呼应，大家也都惊到了。”一外资行交易员表示，“一旦股票再跌，swap又升上去不是没可能。”
另一中资行交易员指出，日内一直有大行持续买入，小幅推高了掉期升水，对后市走向则需进一步观察，“大行买了这么多，价格也上不多，说明市场还是有人愿意出的，看明天市场的表现吧。”
路透终端显示，一年期长端掉期升水一度跌至760点子，不过交易员指出这是错价，而且已经冲回。
截止收盘，美元/人民币三个月期平价期权隐含波动率（VOL） 报价在1.200/1.700，一年期平价期权隐含波动率 报价在2.500/2.900，二者均较上周高点明显回落。而沪股通本周虽维持连续净卖出，但截至周三累计净卖出额不过29.1亿元人民币，还不足上周净卖出额的十分之一。
美元/人民币一周期掉期 今日收报26点子，较上周五跌7.14%；而一个月期 收于134点子，较上周五升8.94%；一年期掉期升水 收于1,525点子，较上周五升3.39%。
中国银行间资金市场周三隔夜回购加权利率微涨，而七天品种出现下行。总体来看，机构对短期内流动性预期稳定乐观，供求较为平衡。至于将要到来的半年缴税因素，目前影响还未显现。
人民币兑美元即期 周三收盘微跌，中间价受国际美元 小跌带动而微升。交易员表示，中国二季度经济数据对汇市影响极为有限，人民币维持在极窄区间内横盘，成交则较昨日明显放大，应是部分机构借机倒量。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7573港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高94.85点，或0.48%，报19,827.25 点。逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.240 -0.56 8645 9.870 0.71 &g
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1