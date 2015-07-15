人民币衍生品：长端美元掉期与A股呈强负相关，但难再现恐慌升势

路透上海7月15日 - 中国境内美元/人民币掉期 周三多数期限上涨，长端美元掉期与中国A股走势呈强负相关，另外大行持续买入亦助涨掉期升水。不过分析人士称，掉期升水应难再现上周恐慌升势，因引发掉期恐慌性买盘因素逐步消退。

他们指出，央行坚定维稳人民币，以美元/人民币期权隐含波动率 衡量的恐慌性指数逐步回落。另外本周沪股通 虽继续呈现净卖出，但幅度已明显收窄，资金流出亦缓解；而本币资金面依旧充裕，短端掉期仍整体持稳。

“swap(掉期)大幅波动和A股形成强负相关，这是以前没看到过的，突然有这样一个呼应，大家也都惊到了。”一外资行交易员表示，“一旦股票再跌，swap又升上去不是没可能。”

另一中资行交易员指出，日内一直有大行持续买入，小幅推高了掉期升水，对后市走向则需进一步观察，“大行买了这么多，价格也上不多，说明市场还是有人愿意出的，看明天市场的表现吧。”

路透终端显示，一年期长端掉期升水一度跌至760点子，不过交易员指出这是错价，而且已经冲回。

截止收盘，美元/人民币三个月期平价期权隐含波动率（VOL） 报价在1.200/1.700，一年期平价期权隐含波动率 报价在2.500/2.900，二者均较上周高点明显回落。而沪股通本周虽维持连续净卖出，但截至周三累计净卖出额不过29.1亿元人民币，还不足上周净卖出额的十分之一。

美元/人民币一周期掉期 今日收报26点子，较上周五跌7.14%；而一个月期 收于134点子，较上周五升8.94%；一年期掉期升水 收于1,525点子，较上周五升3.39%。

中国银行间资金市场周三隔夜回购加权利率微涨，而七天品种出现下行。总体来看，机构对短期内流动性预期稳定乐观，供求较为平衡。至于将要到来的半年缴税因素，目前影响还未显现。