重温稿-台湾货币市场：短率仍稳于低位，投信资金转多令票券商RP利率回头向下

* 资金充沛短率持平，小型民营银行有拆借需求 * 短票利率持稳，未来若景气差料可能走跌 * 投信卖陆股资金回流钱变多，票券商公司债附买回利率回落 记者 罗两莎 路透台北7月15日 - 台湾银行间短率周三持稳。银行资金调度人士表示，今天市场资金 依旧相当充裕，除到期续拆外，亦有拆出给小型民营银行，惟需求量不是很大，利率亦无大 变化。 〞今天除了到期续拆，我们也有拆出给小民营银行，但金额不是很大。〞大型公股银行 资金调度人员说。 民营银行资金调度人员解释，因大型银行提供给小民营银行拆借的额度都不大，因此， 小型民营银行必须分散到各银行进行拆入，应不是有大额的资金需求。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.405% --一周拆款利率区间 0.380-0.460% 0.380-0.460% --两周拆款利率区间 0.388-0.460% 0.395-0.435% **短票利率续于低档盘旋** 票券公司主管则是指出，今天利率还是跟昨天一样，但这样的利率水准有点尴尬，因景 气不好，央行为刺激景气，刻意营造比较宽松的资金环境，预料利率应有往下走的空间。 〞景气不好，央行虽然不会明白说要让利率下降，但资金很多，利率还是有机会往下降 。〞大型票券公司主管说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，大致同于上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 557%，前日亦在0.557%；上日成交量74.39亿台币，前日123.86亿台币。 台湾央行周三发行2,292.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,295.5亿相较，存单发行 余额减3亿。 本周余日到期存单金额为：周四2,911.5亿，及周五42亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为132亿台币，累积超额准备为1,095亿台币、 加计前期1%的超额准备2,621亿台币。 **票券商的公司债RP利率走低** 债市附买回(RP)市场方面，大型票券公司交易员说，今天投信公司资金转为宽松，因卖 出大陆股市基金之后，资金陆续回流。 〞有些投信把陆股基金卖掉了，今天钱比较多，在付给投资人之前，先到RP市场停泊 一下。〞前述票券公司交易员说。 证券商交易员则表示，今天的情况跟昨天差不多，市场资金依旧相当充裕，利率亦无变 化。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52%；10天期以上公司债RP主要成交 在0.62%，利率与约同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在 0.42%，其余在0.44%-0.45%。公司债新承做附买回利率方面极短天期仍在0.46%，其余拉回 到0.48%-0.50%，上日在0.53%-0.54%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及 承作对象不同，有所差异。(完) (审校 高洁如/杨淑祯)