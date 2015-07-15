香港个股：美克国际获腾讯、华人文化董事长等入股--联交所

香港个股：中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份，总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透香港7月15日 - 据香港联交所周三资料显示，中国运动服饰销售商--美克国际 获腾讯控股 、华人文化传媒董事长黎瑞刚及电视广播 主席陈国强等人入股，认购价值39.6亿港元的股份。
美克国际股份自上周二（7日）起暂停买卖，公司称将有待发出有关公司建议筹资活动的公布。
联交所权益披露显示，腾讯控股、黎瑞刚与陈国强于7月8日按每股0.2港元，分别买入美克国际53亿股、135亿股及10亿股股份，股份价格较公司停牌前最后报价0.88港元折让77.3%。
以美克国际已发行股本约11.85亿股计算，腾讯控股、黎瑞刚与陈国强将持有的股份，相当于公司经扩大后已发行股本（假设没其他股份认购人）分别25.3%、64.3%及4.8%。
华人文化传媒亦为电视广播的股东。
美克国际2010年在香港主板上市。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7573港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高94.85点，或0.48%，报19,827.25 点。逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.240 -0.56 8645 9.870 0.71 &g
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1