香港个股：美克国际获腾讯、华人文化董事长等入股--联交所

路透香港7月15日 - 据香港联交所周三资料显示，中国运动服饰销售商--美克国际 获腾讯控股 、华人文化传媒董事长黎瑞刚及电视广播 主席陈国强等人入股，认购价值39.6亿港元的股份。

美克国际股份自上周二（7日）起暂停买卖，公司称将有待发出有关公司建议筹资活动的公布。

联交所权益披露显示，腾讯控股、黎瑞刚与陈国强于7月8日按每股0.2港元，分别买入美克国际53亿股、135亿股及10亿股股份，股份价格较公司停牌前最后报价0.88港元折让77.3%。

以美克国际已发行股本约11.85亿股计算，腾讯控股、黎瑞刚与陈国强将持有的股份，相当于公司经扩大后已发行股本（假设没其他股份认购人）分别25.3%、64.3%及4.8%。

华人文化传媒亦为电视广播的股东。