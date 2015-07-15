路透基点：太极集团首次联贷，筹组6亿元人民币循环信贷--TRLPC

香港个股：中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份，总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，重庆太极集团有限公司首次办理银团贷款，6亿元人民币(9,700万美元)两年期循环信贷已由牵头行兼簿记行汇丰银行展开筹组。
借款人为太极集团旗下三家子公司：重庆涪陵制药厂有限公司、重庆桐君阁有限公司和西南药业股份有限公司。担保方为太极集团。
消息人士称，该贷款有展期一年的选择权，贷款利率为中国人民银行基准利率的107%。
银行受邀以三个层次参贷：承贷达到1.8亿元人民币或以上的银行任牵头行，获得中国人民银行基准利率112%的最高综合收益，前端费用50个基点；承贷1亿-1.79亿元人民币的银行任主办行，获得中国人民银行基准利率111%的综合收益，前端费用40个基点；承贷5,000万-9,900万元人民币的银行任安排行，获得中国人民银行基准利率110%的综合收益，前端费用30个基点。
贷款款项将用于营运资本及一般企业用途。
银行回复截止日期是8月14日。
太极集团拥有10000家药房、13000名员工、20多家医药商业公司、13家制药厂及太极医药研究院、重庆中药研究院两大研发机构。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7573港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高94.85点，或0.48%，报19,827.25 点。逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.240 -0.56 8645 9.870 0.71 &g
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1