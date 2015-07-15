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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 18:20 BJT

路透基点：太极集团首次联贷，筹组6亿元人民币循环信贷--TRLPC

路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，重庆太极集团有限公司首次办理银团贷款，6亿元人民币(9,700万美元)两年期循环信贷已由牵头行兼簿记行汇丰银行展开筹组。

借款人为太极集团旗下三家子公司：重庆涪陵制药厂有限公司、重庆桐君阁有限公司和西南药业股份有限公司。担保方为太极集团。

消息人士称，该贷款有展期一年的选择权，贷款利率为中国人民银行基准利率的107%。

银行受邀以三个层次参贷：承贷达到1.8亿元人民币或以上的银行任牵头行，获得中国人民银行基准利率112%的最高综合收益，前端费用50个基点；承贷1亿-1.79亿元人民币的银行任主办行，获得中国人民银行基准利率111%的综合收益，前端费用40个基点；承贷5,000万-9,900万元人民币的银行任安排行，获得中国人民银行基准利率110%的综合收益，前端费用30个基点。

贷款款项将用于营运资本及一般企业用途。

银行回复截止日期是8月14日。

太极集团拥有10000家药房、13000名员工、20多家医药商业公司、13家制药厂及太极医药研究院、重庆中药研究院两大研发机构。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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