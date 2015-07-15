路透基点：太极集团首次联贷，筹组6亿元人民币循环信贷--TRLPC

消息人士称，该贷款有展期一年的选择权，贷款利率为中国人民银行基准利率的107%。

银行受邀以三个层次参贷：承贷达到1.8亿元人民币或以上的银行任牵头行，获得中国人民银行基准利率112%的最高综合收益，前端费用50个基点；承贷1亿-1.79亿元人民币的银行任主办行，获得中国人民银行基准利率111%的综合收益，前端费用40个基点；承贷5,000万-9,900万元人民币的银行任安排行，获得中国人民银行基准利率110%的综合收益，前端费用30个基点。