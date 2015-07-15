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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 18:13 BJT

表格：沪港通活跃股一览--7月15日

路透香港7月15日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             59.84                       36.46
 买入成交金额                   28.25                       11.71
 卖出成交金额                   31.59                       24.75
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   贵州茅台      289,731,822     28,854,649     318,586,471
 2                   兴业银行      129,522,343    123,889,353     253,411,696
 3                   上汽集团       50,743,877    200,668,037     251,411,914
 4                   工商银行       84,616,201    157,151,185     241,767,386
 5                   中国平安       91,282,803    119,457,275     210,740,078
 6                   小商品城       12,129,023    176,794,980     188,924,003
 7                   东风股份       89,809,753     52,769,767     142,579,520
 8                   同方股份       62,503,669     78,616,368     141,120,037
 9                   福耀玻璃      127,025,804      1,790,192     128,815,996
 10                  招商银行       40,442,010     70,536,661     110,978,671
                  
  ===========================================================================
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 海通证券         73,789,368    107,341,432     181,130,800
 2                 中信银行         36,614,000     86,355,490     122,969,490
 3                 辉山乳业         62,587,770     53,246,810     115,834,580
 4                 中国银行         15,383,980     84,441,770      99,825,750
 5                 工商银行          5,329,130     89,240,400      94,569,530
 6                 阿里影业         46,549,000     45,478,000      92,027,000
 7                 中国平安         18,847,125     70,097,800      88,944,925
 8                 恒大地产         32,365,010     37,979,150      70,344,160
 9                 腾讯控股          5,609,580     62,590,710      68,200,290
 10                中国人寿            311,350     64,837,350      65,148,700
    (完)
    
        
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 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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