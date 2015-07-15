表格：沪港通活跃股一览--7月15日

路透香港7月15日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 59.84 36.46 买入成交金额 28.25 11.71 卖出成交金额 31.59 24.75 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 贵州茅台 289,731,822 28,854,649 318,586,471 2 兴业银行 129,522,343 123,889,353 253,411,696 3 上汽集团 50,743,877 200,668,037 251,411,914 4 工商银行 84,616,201 157,151,185 241,767,386 5 中国平安 91,282,803 119,457,275 210,740,078 6 小商品城 12,129,023 176,794,980 188,924,003 7 东风股份 89,809,753 52,769,767 142,579,520 8 同方股份 62,503,669 78,616,368 141,120,037 9 福耀玻璃 127,025,804 1,790,192 128,815,996 10 招商银行 40,442,010 70,536,661 110,978,671 =========================================================================== = 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 海通证券 73,789,368 107,341,432 181,130,800 2 中信银行 36,614,000 86,355,490 122,969,490 3 辉山乳业 62,587,770 53,246,810 115,834,580 4 中国银行 15,383,980 84,441,770 99,825,750 5 工商银行 5,329,130 89,240,400 94,569,530 6 阿里影业 46,549,000 45,478,000 92,027,000 7 中国平安 18,847,125 70,097,800 88,944,925 8 恒大地产 32,365,010 37,979,150 70,344,160 9 腾讯控股 5,609,580 62,590,710 68,200,290 10 中国人寿 311,350 64,837,350 65,148,700 (完) 浏览相关细节，请点选(here) (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)