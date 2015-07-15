马来西亚期市：棕榈油期货自一周高点下滑，市场担心需求放缓

Societe Generale de Surveillance周三称，马来西亚7月1-15日棕 榈油产品出口较前月同期下降15.1%至664,641吨。 Intertek Testing Services的数据则显示，同期出口降幅为14.6%至 666,132吨。 棕榈树预计将很快进入产出高峰季，从而增加该地区的供给。 成交量为29,399口，低于通常的35,000口。本周开斋节前交投料迟缓 。 此前印尼决定对棕榈油出口征税，而这项税收之前拖延了数周。 “这实际上是利多消息，但市场没有反应，”这位交易员说，“交易 员怀疑印尼的举措，因决定推迟了，所以他们要观望一下然后再做出反应 。”(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/王洋; 审校 蔡美珍/白云)