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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 18:46 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货自一周高点下滑，市场担心需求放缓

Societe Generale de Surveillance周三称，马来西亚7月1-15日棕
榈油产品出口较前月同期下降15.1%至664,641吨。
    
    Intertek Testing Services的数据则显示，同期出口降幅为14.6%至
666,132吨。
    
    棕榈树预计将很快进入产出高峰季，从而增加该地区的供给。
    
    成交量为29,399口，低于通常的35,000口。本周开斋节前交投料迟缓
。
    
    此前印尼决定对棕榈油出口征税，而这项税收之前拖延了数周。
    
    “这实际上是利多消息，但市场没有反应，”这位交易员说，“交易
员怀疑印尼的举措，因决定推迟了，所以他们要观望一下然后再做出反应
。”(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
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    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
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    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 王兴亚/王洋; 审校 蔡美珍/白云)

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