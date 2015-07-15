马来西亚期市：棕榈油期货自一周高点下滑，市场担心需求放缓

香港个股：中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份，总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
Societe Generale de Surveillance周三称，马来西亚7月1-15日棕 榈油产品出口较前月同期下降15.1%至664,641吨。 Intertek Testing Services的数据则显示，同期出口降幅为14.6%至 666,132吨。 棕榈树预计将很快进入产出高峰季，从而增加该地区的供给。 成交量为29,399口，低于通常的35,000口。本周开斋节前交投料迟缓 。 此前印尼决定对棕榈油出口征税，而这项税收之前拖延了数周。 “这实际上是利多消息，但市场没有反应，”这位交易员说，“交易 员怀疑印尼的举措，因决定推迟了，所以他们要观望一下然后再做出反应 。”(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/王洋; 审校 蔡美珍/白云)
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7573港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高94.85点，或0.48%，报19,827.25 点。逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.240 -0.56 8645 9.870 0.71 &g
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1