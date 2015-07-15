东南亚股市：印尼股市中止近期涨势收低，将迎来开斋节长假

香港个股：中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份，总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透曼谷7月15日 - 新加坡、马来西亚和菲律宾股市周三上涨，晚些时候希腊将举行一场关键的投票，美联储主席叶伦将在国会进行证词陈述；印尼股市中止近期涨势，因6月贸易顺差缩窄且市场将迎来长假。
新加坡海峡时报指数 连续第四天上涨，涨至逾一周高位，马来西亚 和菲律宾股市 均连续第五天上涨。
印尼金融市场将逢开斋节，从7月16日至21日休市。市场将于7月22日恢复交易。
MSCI明晟除日本外亚太指数 小幅上涨。亚洲投资者都在等待今晚美联储主席叶伦在国会的证词陈述，以及希腊议会就撙节措施的投票。
印尼股市 跌0.7%，中止此前四日的涨势。印尼6月贸易顺差缩窄至4.77亿美元，进出口疲弱突显出对该国经济增长趋疲的担忧。
泰国股市亦下跌，大盘银行股遭抛售。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 387.57 -0.18 -0.05 -5.65 410.77
新加坡 3338.86 22.36 +0.67 -0.78 3365.15
马来西亚 1727.26 6.16 +0.36 -1.93 1761.25
泰国 1486.74 -1.66 -0.11 -0.73 1497.67
印尼 4869.85 -31.96 -0.65 -6.83 5226.95
菲律宾 7559.04 20.28 +0.27 +4.54 7230.57
越南 630.89 -7.80 -1.22 +15.63 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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法股CAC-40指数 (编译 白云; 审校 王洋)
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7573港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高94.85点，或0.48%，报19,827.25 点。逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.240 -0.56 8645 9.870 0.71 &g
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1