东南亚股市：印尼股市中止近期涨势收低，将迎来开斋节长假

路透曼谷7月15日 - 新加坡、马来西亚和菲律宾股市周三上涨，晚些时候希腊将举行一场关键的投票，美联储主席叶伦将在国会进行证词陈述；印尼股市中止近期涨势，因6月贸易顺差缩窄且市场将迎来长假。

新加坡海峡时报指数 连续第四天上涨，涨至逾一周高位，马来西亚 和菲律宾股市 均连续第五天上涨。

印尼金融市场将逢开斋节，从7月16日至21日休市。市场将于7月22日恢复交易。

MSCI明晟除日本外亚太指数 小幅上涨。亚洲投资者都在等待今晚美联储主席叶伦在国会的证词陈述，以及希腊议会就撙节措施的投票。

印尼股市 跌0.7%，中止此前四日的涨势。印尼6月贸易顺差缩窄至4.77亿美元，进出口疲弱突显出对该国经济增长趋疲的担忧。

泰国股市亦下跌，大盘银行股遭抛售。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 387.57 -0.18 -0.05 -5.65 410.77

新加坡 3338.86 22.36 +0.67 -0.78 3365.15

马来西亚 1727.26 6.16 +0.36 -1.93 1761.25

泰国 1486.74 -1.66 -0.11 -0.73 1497.67

印尼 4869.85 -31.96 -0.65 -6.83 5226.95

菲律宾 7559.04 20.28 +0.27 +4.54 7230.57

越南 630.89 -7.80 -1.22 +15.63 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数