国际油市：现货柴油继续涌入亚洲市场，对价差构成压力

路透新加坡7月15日 - 行业消息人士周三称，现货供给继续涌入亚洲 市场，对价差构成压力。 交易员表示，沙特阿美旗下的Aramco Trading Company继续求售从延 布Aramco Sinopec Refining Co(Yasref)的现货船货，该公司是沙特阿美 同中石化的合资公司。 该公司本周标售其第四艘现货船货，Yasref已在6月末达到全负荷生 产。 定船数据显示，至少七艘长程船舶被初步预定，用于将超低硫柴油从 延布运至欧洲。 船舶经纪人称，租船方包括来宝集团、联合石化、托克、Aramco Tra ding和贡渥旗下的Clearlake。 其中一位说：“延布已成为馏分油巨擘，”指的是从这个红海港口的 出口大幅增长。 交易员称，自海湾地区的出口预计将增长，因该地区的需求将在夏季 末萎缩，届时发电需求下降而且是斋月的末尾。 其中一位还表示，几乎所有来自印度和海湾的船货都是送往欧洲的。 交易员和船运经纪人表示，亚洲较低的柴油和航煤价格正在激励油品 流入欧洲，因贸易商在努力消化高库存，不过这种流动受到了高运费的抑 制。 交易员还表示，东方-西方油品流动帮助推动柴油升水涨至近两个月 高位。 一位知情人士称，中国7月和8月柴油出口预计将攀升，因库存增加而 需求依旧低迷。 行业消息人士称，台塑石化通过私下谈判出售21万桶含硫500ppm、船 期8月1-5日的柴油给卢克石油，价格为每桶较新加坡报价贴水1.30美元。 (完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)