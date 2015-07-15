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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 19:51 BJT

国际油市：现货柴油继续涌入亚洲市场，对价差构成压力

路透新加坡7月15日 - 行业消息人士周三称，现货供给继续涌入亚洲
市场，对价差构成压力。
    
    交易员表示，沙特阿美旗下的Aramco Trading Company继续求售从延
布Aramco Sinopec Refining Co(Yasref)的现货船货，该公司是沙特阿美
同中石化的合资公司。
    
    该公司本周标售其第四艘现货船货，Yasref已在6月末达到全负荷生
产。
    
    定船数据显示，至少七艘长程船舶被初步预定，用于将超低硫柴油从
延布运至欧洲。
    
    船舶经纪人称，租船方包括来宝集团、联合石化、托克、Aramco Tra
ding和贡渥旗下的Clearlake。
    
    其中一位说：“延布已成为馏分油巨擘，”指的是从这个红海港口的
出口大幅增长。
    
    交易员称，自海湾地区的出口预计将增长，因该地区的需求将在夏季
末萎缩，届时发电需求下降而且是斋月的末尾。
    
    其中一位还表示，几乎所有来自印度和海湾的船货都是送往欧洲的。
    
    交易员和船运经纪人表示，亚洲较低的柴油和航煤价格正在激励油品
流入欧洲，因贸易商在努力消化高库存，不过这种流动受到了高运费的抑
制。
    
    交易员还表示，东方-西方油品流动帮助推动柴油升水涨至近两个月
高位。
    
    一位知情人士称，中国7月和8月柴油出口预计将攀升，因库存增加而
需求依旧低迷。
    
    行业消息人士称，台塑石化通过私下谈判出售21万桶含硫500ppm、船
期8月1-5日的柴油给卢克石油，价格为每桶较新加坡报价贴水1.30美元。
(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 白云)

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