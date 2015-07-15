投行观点：摩根大通将Celgene Corp目标价从126美元调升至135，评级为中性

香港个股：中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份，总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据 1月24日(二) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.3 53.5 服务业PMI 53.2 52.9 综合PMI 53.3 53.4 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 55.4 55.6 服务业PMI
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7573港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高94.85点，或0.48%，报19,827.25 点。逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.240 -0.56 8645 9.870 0.71 &g