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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 19:57 BJT

国际油市：亚洲燃料油价差下跌，受台湾现货供应打压

路透新加坡7月15日 - 交易员称，受台湾现货供应影响，燃料油价差
周三下跌；但西方国家套利到岸量减少令价格未能进一步下挫。
    
    台湾台塑石化标售5.5万吨7月船期的燃料油，加剧了供应过剩势头。
    
    一名业内消息人士称，印度Reliance可能已向维多出售了一批炭黑油
船货，船期在7月22-23日；但交易以及价格细节无从确认。
    
    不过预计供应还是会趋紧。交易员估计7月将有450-500万吨燃料油运
抵苏伊士东，8月约有350万吨，低于5月的714万吨和6月的620万吨。
    
    巴基斯坦的现货需求也给价差带来支撑。业内消息人士称，巴基斯坦
国家石油公司(PSO)在现货市场求购84.5万吨高硫燃料油，船期在9月和10
月。
    
    PSO有总共24万吨的四批低硫燃料油船货等待招标，船期在9月和10月
。
    
    日本石油联盟会最新数据显示，截至7月11日当周日本燃料油销售量
较之前一周增加37.1%至每日39万桶。
    
    数据显示，低硫和高硫燃料油每日库存均有下降，至194万桶。交易
员称，燃料油进口较之前一周增加了约31%，可能是受发电需求坚挺推动
。
    
    但充足的供应使亚洲地区价差受限。一名韩国交易员表示，由于供应
充沛，韩国燃料油船货价差在每吨5-6美元左右，相比几个月之前的水平
几近腰斩。
    
    今日有四笔现货交易达成。
    
    卢克石油向壳牌出售2万吨380-cst燃料油，船期在7月30日-8月3日，
价格较新加坡报价每吨贴水2美元。
    
    道达尔向壳牌出售2万吨380-cst燃料油，船期在8月9-13日，价格较
新加坡报价每吨贴水2美元。
    
    卢克石油向壳牌出售2万吨380-cst燃料油，船期在8月4-8日，价格较
新加坡报价每吨贴水2美元。
    
    道达尔向维多出售2万吨380-cst燃料油，船期在8月10-14日，价格较
新加坡报价每吨贴水3美元。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 王颖；审校 王洋)

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