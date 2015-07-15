国际油市：亚洲燃料油价差下跌，受台湾现货供应打压

路透新加坡7月15日 - 交易员称，受台湾现货供应影响，燃料油价差 周三下跌；但西方国家套利到岸量减少令价格未能进一步下挫。 台湾台塑石化标售5.5万吨7月船期的燃料油，加剧了供应过剩势头。 一名业内消息人士称，印度Reliance可能已向维多出售了一批炭黑油 船货，船期在7月22-23日；但交易以及价格细节无从确认。 不过预计供应还是会趋紧。交易员估计7月将有450-500万吨燃料油运 抵苏伊士东，8月约有350万吨，低于5月的714万吨和6月的620万吨。 巴基斯坦的现货需求也给价差带来支撑。业内消息人士称，巴基斯坦 国家石油公司(PSO)在现货市场求购84.5万吨高硫燃料油，船期在9月和10 月。 PSO有总共24万吨的四批低硫燃料油船货等待招标，船期在9月和10月 。 日本石油联盟会最新数据显示，截至7月11日当周日本燃料油销售量 较之前一周增加37.1%至每日39万桶。 数据显示，低硫和高硫燃料油每日库存均有下降，至194万桶。交易 员称，燃料油进口较之前一周增加了约31%，可能是受发电需求坚挺推动 。 但充足的供应使亚洲地区价差受限。一名韩国交易员表示，由于供应 充沛，韩国燃料油船货价差在每吨5-6美元左右，相比几个月之前的水平 几近腰斩。 今日有四笔现货交易达成。 卢克石油向壳牌出售2万吨380-cst燃料油，船期在7月30日-8月3日， 价格较新加坡报价每吨贴水2美元。 道达尔向壳牌出售2万吨380-cst燃料油，船期在8月9-13日，价格较 新加坡报价每吨贴水2美元。 卢克石油向壳牌出售2万吨380-cst燃料油，船期在8月4-8日，价格较 新加坡报价每吨贴水2美元。 道达尔向维多出售2万吨380-cst燃料油，船期在8月10-14日，价格较 新加坡报价每吨贴水3美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王颖；审校 王洋)