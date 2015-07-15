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市场报道 | 2015年 7月 15日 星期三 21:45 BJT

美国热股：美银第二季获利同比增逾一倍，股价盘初上涨逾2%

路透7月15日 - 美国按资产第二大银行--美国银行 称，其季度获利是上年同期的逾两倍，当时该行的获利受到巨额法务费用的冲击。

美国银行周二收报17.13美元，周三盘初涨逾2%。(完)

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