国际油市：亚洲石脑油裂解价差位于六个月低点，贴水扩大

路透新加坡7月15日 - 亚洲石脑油裂解价差在每吨60美元的六个月低点附近盘旋，受现货市场表现迟滞和供应高企的抑制。

交易商预计市场的偏空模式将持续至9月底，因为需求无法吸收多余的船货。

在最近四个多月里，亚洲从西方接收了大量石脑油，炼化利润坚挺激励欧洲炼厂保持较高开工率。

“亚洲需求已经在最高点了，”一位新加坡的交易员说。“8月将迎来大量供应。9月也将如此。石脑油市场因此将承压。”

对买家报出的价格贴水幅度扩大，这在本周韩国LG化学的交易中可以看到。

有交易商称，Philippines JG Summit买入一批8月下半月的石脑油船货，基于成本加运费的价格为每吨较日本报价贴水逾5美元。

有交易商甚至估计贴水接近9美元，但无法立即证实这点。

新加坡现货市场方面，伊藤忠从Statoil买入一批8月下半月/9月上半月的石脑油，价格为每吨贴水0.5美元，这是今日唯一的一笔现货交易。(完)

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