国际油市：亚洲石脑油裂解价差位于六个月低点，贴水扩大

香港个股：中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份，总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透新加坡7月15日 - 亚洲石脑油裂解价差在每吨60美元的六个月低点附近盘旋，受现货市场表现迟滞和供应高企的抑制。
交易商预计市场的偏空模式将持续至9月底，因为需求无法吸收多余的船货。
在最近四个多月里，亚洲从西方接收了大量石脑油，炼化利润坚挺激励欧洲炼厂保持较高开工率。
“亚洲需求已经在最高点了，”一位新加坡的交易员说。“8月将迎来大量供应。9月也将如此。石脑油市场因此将承压。”
对买家报出的价格贴水幅度扩大，这在本周韩国LG化学的交易中可以看到。
有交易商称，Philippines JG Summit买入一批8月下半月的石脑油船货，基于成本加运费的价格为每吨较日本报价贴水逾5美元。
有交易商甚至估计贴水接近9美元，但无法立即证实这点。
新加坡现货市场方面，伊藤忠从Statoil买入一批8月下半月/9月上半月的石脑油，价格为每吨贴水0.5美元，这是今日唯一的一笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王颖)
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7573港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高94.85点，或0.48%，报19,827.25 点。逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.240 -0.56 8645 9.870 0.71 &g
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1