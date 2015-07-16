更正-国际油市：亚洲石脑油裂解价差位于六个月低点，贴水扩大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：最后一段“伊藤忠从Statoil买入一批8月下半月/9月上半月的石脑油”有误，应为“伊藤忠达成了一笔8月下半月/9月上半月石脑油价差交易”)
路透新加坡7月15日 - 亚洲石脑油裂解价差在每吨60美元的六个月低点附近盘旋，受现货市场表现迟滞和供应高企的抑制。
交易商预计市场的偏空模式将持续至9月底，因为需求无法吸收多余的船货。
在最近四个多月里，亚洲从西方接收了大量石脑油，炼化利润坚挺激励欧洲炼厂保持较高开工率。
“亚洲需求已经在最高点了，”一位新加坡的交易员说。“8月将迎来大量供应。9月也将如此。石脑油市场因此将承压。”
对买家报出的价格贴水幅度扩大，这在本周韩国LG化学的交易中可以看到。
有交易商称，Philippines JG Summit买入一批8月下半月的石脑油船货，基于成本加运费的价格为每吨较日本报价贴水逾5美元。
有交易商甚至估计贴水接近9美元，但无法立即证实这点。
新加坡现货市场方面，伊藤忠达成了一笔8月下半月/9月上半月石脑油价差交易，卖家是Statoil，每吨贴水0.5美元。这是今日唯一的一笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”