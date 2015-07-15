日本个股：东芝将因会计丑闻提列20-30亿美元损失--消息

香港个股：中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份，总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透东京7月15日 - 据知情人士周三称，日本东芝 预计将提列3,000亿至4,000亿日圆(24-32亿美元)与会计违规操作相关的费用。这起事件是日本这么多年来最大的会计丑闻。
这位知情人士对路透说，提列费用包括调查东芝的独立小组发现的六年来的虚夸获利，以及各种减记。
尚不清楚这笔费用中，有多少会计入截至今年3月的营业年度业绩中。因为这起丑闻，东芝迄今都未能完成上一营业年度的关帐工作，并暂停了年底股息发放。
东芝发言人拒绝就此置评。(完)
(编译 白云; 审校 王颖)
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司 上周六公告称，控股子公司中远海运港口 的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际 增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7573港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高94.85点，或0.48%，报19,827.25 点。逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.240 -0.56 8645 9.870 0.71 &g
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1