日本个股：东芝将因会计丑闻提列20-30亿美元损失--消息

路透东京7月15日 - 据知情人士周三称，日本东芝 预计将提列3,000亿至4,000亿日圆(24-32亿美元)与会计违规操作相关的费用。这起事件是日本这么多年来最大的会计丑闻。

这位知情人士对路透说，提列费用包括调查东芝的独立小组发现的六年来的虚夸获利，以及各种减记。

尚不清楚这笔费用中，有多少会计入截至今年3月的营业年度业绩中。因为这起丑闻，东芝迄今都未能完成上一营业年度的关帐工作，并暂停了年底股息发放。

东芝发言人拒绝就此置评。(完)