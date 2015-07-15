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市场报道 | 2015年 7月 15日 星期三 21:44 BJT

美国股市：稍稍开低，因美联储主席叶伦表态今年仍有可能加息

路透7月15日 - 美国股市周三稍稍开低，因美联储主席叶伦表示美联储依旧处在今年加息的轨道上。

道琼工业指数 跌12.3点，或0.07%，报18,041.28点，标普500指数 下滑0.76点，或0.04%，报2,108.19点，Nasdaq综合股价指数 涨4.35点，或0.09%，报5,109.24点。(完)

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