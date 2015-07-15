欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至七年高点，因臆测英国升息或早于美国

路透伦敦7月15日 - 英镑贸易加权指数周三飙升至近七年高点，延续昨日涨势，因在过去24小时内出现了英国央行升息早于美联储的可能性。

英国央行总裁卡尼周二表示，随着经济复苏积聚动能，英国越发接近金融危机以来的首次升息。 他的讲话带动英镑自周二连涨第二日。

卡尼的讲话扶助将英国升息时间预期从之前的明年5月或以后提前至明年首季。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员对何时升息意见分歧，卡尼远说不上是鹰派，而鸽派的MPC委员迈尔斯警告称，等到美联储升息后再采取行动的想法“很愚蠢”，他的讲话也吸引投资者的注意力。

“现在你可以考虑英国央行早于美联储升息的情境，但我们仍然预计美国将在今年升息，英国将在明年初升息，”三菱东京日联银行全球市场研究部欧洲主管Derek Halpenny说。

远期利率 消化了英国可能最早在明年2月升息的预期，之前一周的预期是明年5月前后，这推动英镑在欧洲早盘涨至两周高位1.5676美元。

美联储主席叶伦周三在国会作证时表示，美国在今年升息是适合的，带动美元全面上涨。

面对美元走强，英镑兑美元仍是跌幅最小的货币对之一，1530 GMT，英镑兑美元 仅下跌0.2%，报1.5610美元。

英镑兑欧元 上涨0.3%，报0.7031英镑，扶助英镑贸易加权指数 升至96.8，此为2008年3月来最高。