欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至七年高点，因臆测英国升息或早于美国

台湾经济指标预测--1月23日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
路透伦敦7月15日 - 英镑贸易加权指数周三飙升至近七年高点，延续昨日涨势，因在过去24小时内出现了英国央行升息早于美联储的可能性。
英国央行总裁卡尼周二表示，随着经济复苏积聚动能，英国越发接近金融危机以来的首次升息。 他的讲话带动英镑自周二连涨第二日。
卡尼的讲话扶助将英国升息时间预期从之前的明年5月或以后提前至明年首季。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员对何时升息意见分歧，卡尼远说不上是鹰派，而鸽派的MPC委员迈尔斯警告称，等到美联储升息后再采取行动的想法“很愚蠢”，他的讲话也吸引投资者的注意力。
“现在你可以考虑英国央行早于美联储升息的情境，但我们仍然预计美国将在今年升息，英国将在明年初升息，”三菱东京日联银行全球市场研究部欧洲主管Derek Halpenny说。
远期利率 消化了英国可能最早在明年2月升息的预期，之前一周的预期是明年5月前后，这推动英镑在欧洲早盘涨至两周高位1.5676美元。
美联储主席叶伦周三在国会作证时表示，美国在今年升息是适合的，带动美元全面上涨。
面对美元走强，英镑兑美元仍是跌幅最小的货币对之一，1530 GMT，英镑兑美元 仅下跌0.2%，报1.5610美元。
英镑兑欧元 上涨0.3%，报0.7031英镑，扶助英镑贸易加权指数 升至96.8，此为2008年3月来最高。
对英国月度薪资和就业数据将支撑英镑的预期没有实现。英国周三公布的官方数据显示，截至5月的三个月失业率意外上升，为2013年来首见。截至5月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加3.2%，截止4月的三个月为增加2.7%。 (完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y) 1
路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。 --Santande