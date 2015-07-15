纽约期市：可可期货升至2011年高位后因获利了结而收低，原糖下跌

路透纽约/伦敦7月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三收低，因在触及逾四年高位后有获利了结，而原糖因美元上涨而受到压力，结束之前三日涨势收低。
咖啡期货下跌，此前未能升穿一阻力水准，且巴西货币兑美元走低。
可可期货起初扩大升幅，涨至2011年3月来最高，欧洲季度可可加工数据强劲、英镑上涨和担心厄尔尼诺现象可能降低全球可可豆产量，提振可可市场。交易商表示，投资者在可可上涨后获利了结，使市场收低。
9月纽约可可期货 收跌17美元，或0.5%，报每吨3,353美元，此前触及3,386美元高位。
9月伦敦可可期货 收低9英镑，或0.4%，报每吨2,225英镑，之前上涨至2,242英镑高点。
交易商关注周四2000 GMT公布的北美可可加工数据，交易商预计将下降5%，预估区间为下跌3-10%。
糖价下跌，因获利了结和巴西雷亚尔走低。雷亚尔下跌，促使巴西生产商卖出美元计价的糖，使雷亚尔计算的回报上升。
10月原糖期货 收低0.18美分，或1.4%，报每磅12.46美分。8月白糖期货 收跌2.40美元，或0.6%，报每吨372.70美元。
9月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.25美分，或1.7%，报每磅1.2975美元，连续第二日未能留守在40日移动均线以上。
9月罗布斯塔咖啡期货 收低17美元，或1%，报每吨1,725美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)