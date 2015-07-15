纽约期市：可可期货升至2011年高位后因获利了结而收低，原糖下跌

《香港报摘》--经济日报1月23日

**头版头条** --市场踏入“特朗普时代”第二阶段，百日新政为最大焦点；港股恒生指数 在农历新年前，料继续于23,000关口表现反覆。 **其他** --中银香港 继早前应用区块链技术（Blockchain），上月开始更率先于指定分行设置机械人顾问及试推指静脉识别服务。 --金管局伙香港应科院合办金融科技人才培育计划提供约100个职位，连同金管局以及包括汇丰、恒生 共计13间金融机构参与。 --领展 位于北京海淀区的欧美汇购物中心全球首间耐克（Nike）及Jordan篮球体验站上周开幕。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请点击下列代码** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)