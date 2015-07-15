美国债市：公债价格上扬，因全球经济成长忧虑

* 中国和加拿大经济成长忧虑带动避险买盘

* 希腊债务协议遭遇阻力令避险买盘增加

* 叶伦预计今年可能升息

路透纽约7月15日 - 美国公债价格周三上涨，因对全球经济成长的担忧引发避险买盘，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦重申今年可能升息。

中国股市沪综指周三收挫逾3%，沪深两市再现逾千股跌停。尽管今日公布数据显示中国经济企稳，但因4,000点附近为此前密集成交区域，在昨日终结连三日反弹后，今日套牢盘出逃更为汹涌；虽然“两桶油”和银行等权重股再度强力护盘，仍难挽颓势。

希腊总理齐普拉斯勉力说服深感不满的自己所属的左翼党派议员，促其投票支持一揽子撙节和经济改革举措，以获得新的救助资金。

“在希腊，人们意识到现在必须有所作为，而不是仅仅空谈，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel。但“中国、加拿大和新兴市场股市对保持美国公债的买盘更为重要。”

指标10年期美国公债 价格升11/32，收益率报2.36%，周二尾盘报2.40%。

公债扭转了稍早的跌势。公债稍早下滑是因叶伦在为美国众议院金融服务委员会作证的准备稿中，重申了联储在维持近零利率逾六年后准备逐步升息的观点。

叶伦的讲话同上周五如出一辙，当时也带动公债收益率上升。

“今日讲话的基调与上周五一致，”RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli表示，“我认为值得一提的是她指出经济会更快复苏，因不利因素开始消退，她紧接着说基本上认为我们开始升息会是合适的。”

周三美国公布的一些强劲的经济数据，也巩固了美联储将在今年稍晚升息的观点。

美国劳工部公布，美国6月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%(预估为+0.2%)，5月为上升0.5%，美国6月最终需求PPI较上年同期下降0.7%(预估为-0.9%)。

美国纽约联储发布调查显示，7月纽约州制造业活动改善，从两年多的低点回升，受益于业务前景温和改善。

美联储公布，美国6月工业生产较前月增长0.3%(预估为增长0.2%)，美国6月产能利用率为78.4%(预估为78.1%)。 (完)

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