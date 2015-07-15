国际油市：油价大跌，因预计伊朗石油出口将增加

台湾经济指标预测--1月23日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
* 伊朗制裁可能从明年初开始撤走
* 高盛预计明年伊朗石油日出口增幅将达20-40万桶
* EIA称上周美国原油库存减少，库欣原油库存增加
路透纽约7月15日 - 油价周三大跌约3%，因预计伊朗石油出口增加将会加剧全球供应过剩的局面，且美国原油期货合约交割地库欣的库存不断不上升。
伊朗与六大国周二达成核协议，该协议预料将在明年初解除多年来限制伊朗石油的制裁。
8月布兰特原油 下跌1.46美元，或2.5%，收报每桶57.05美元。8月布兰特原油将在周四到期。
8月美国原油 大跌1.63美元，或3%，收报每桶51.41美元。
油价下跌，尽管美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少430万桶，因炼厂产能利用率上升至纪录高位。
上周原油库存降幅超过分析师原本预计的减少120万桶，但少于美国能源资料协会(EIA)周二公布730万桶的降幅。
库欣原油库存增加。
“库欣库存增加，应该给美国原油期货带来一些压力，”Tyche Capital Advisors分析师Tariq Zahir说。
EIA称上周汽油和馏分油库存增加，也拖累美国RBOB汽油 和美国超低硫柴油期货(ULSD) 下跌。
美国RBOB汽油期货下跌7.18美分，收报每加仑1.8589美元，根据路透数据，该合约跌穿200日移动均线，为5月底来首次。
高盛分析师预计，明年伊朗石油日产量可能增加20-40万桶，此外，还将从海上储油设施释出2,000-4,000万桶原油。
伊朗国家石油公司(NIOC)董事总经理Roknoldin Javadi对伊朗报章Shargh表示，如果有充足的需求，未来六至12个月伊朗石油日产量可能增长50-60万桶，达到制裁前400万桶的水平。
多数分析师同意，核协议达成后伊朗的首批石油出口可能在明年初进入全球市场，但估计全球石油日供应量增幅在30到70万桶不等。(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y) 1
路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。 --Santande