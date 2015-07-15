国际油市：油价大跌，因预计伊朗石油出口将增加

* 伊朗制裁可能从明年初开始撤走

* 高盛预计明年伊朗石油日出口增幅将达20-40万桶

* EIA称上周美国原油库存减少，库欣原油库存增加

路透纽约7月15日 - 油价周三大跌约3%，因预计伊朗石油出口增加将会加剧全球供应过剩的局面，且美国原油期货合约交割地库欣的库存不断不上升。

伊朗与六大国周二达成核协议，该协议预料将在明年初解除多年来限制伊朗石油的制裁。

8月布兰特原油 下跌1.46美元，或2.5%，收报每桶57.05美元。8月布兰特原油将在周四到期。

8月美国原油 大跌1.63美元，或3%，收报每桶51.41美元。

油价下跌，尽管美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少430万桶，因炼厂产能利用率上升至纪录高位。

上周原油库存降幅超过分析师原本预计的减少120万桶，但少于美国能源资料协会(EIA)周二公布730万桶的降幅。

库欣原油库存增加。

“库欣库存增加，应该给美国原油期货带来一些压力，”Tyche Capital Advisors分析师Tariq Zahir说。

EIA称上周汽油和馏分油库存增加，也拖累美国RBOB汽油 和美国超低硫柴油期货(ULSD) 下跌。

美国RBOB汽油期货下跌7.18美分，收报每加仑1.8589美元，根据路透数据，该合约跌穿200日移动均线，为5月底来首次。

高盛分析师预计，明年伊朗石油日产量可能增加20-40万桶，此外，还将从海上储油设施释出2,000-4,000万桶原油。

伊朗国家石油公司(NIOC)董事总经理Roknoldin Javadi对伊朗报章Shargh表示，如果有充足的需求，未来六至12个月伊朗石油日产量可能增长50-60万桶，达到制裁前400万桶的水平。