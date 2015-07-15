美股业绩：英特尔季度获利和营收好于预期，因数据中心业务增长

路透7月15日 - 美国晶片巨擘英特尔 周三公布的季度获利和营收好于预期，因其数据中心和物联网业务增长，扶助抵销了个人电脑芯片需求疲弱对业绩造成的影响。

英特尔股价盘后劲扬5.2%。

英特尔预计第三季营收为143亿美元，加减5亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计营收将为140.8亿美元。

英特尔将2015年资本支出预估下调至77亿美元，加减5亿美元。今年4月，该公司将全年资本支出预估从100亿美元下调至87亿美元。

第二季英特尔的数据中心业务营收较上年同期增长9.7%，至38.5亿美元，受助于对云服务的需求持续增加和数据分析需求。

英特尔不断扩充用于数据中心的利润率更高的芯片系列，以弥补个人电脑芯片需求持续下降给业绩造成的影响。

英特尔同意以167亿美元收购Altera Corp ALTR.O，希望通过增加用于数据中心的高利润芯片产品，弥补个人电脑(PC)领域需求放缓带来的影响。

微软 去年做出的停止为Windows XP操作系统提供支持的决定证明是天上掉下来的一块大馅饼，该决定迫使企业升级员工的个人和笔记电脑，从而提振了对英特尔芯片的需求。

但升级周期结束和美元持续走强，导致海外市场价格因本币贬值而上涨，个人电脑芯片需求再次下降，预计在可预见的将来继续疲弱。

英特尔表示，截至6月27日的第二季个人电脑芯片业务营收下跌13.5%，至75.4亿美元。

英特尔第二季净利从上年同期的28亿美元下降至27.1亿美元。不过，每股收益持平在0.55美元，因流通在外的普通股加权平均股数减少。

英特尔称，净营收从138.3亿美元下跌至131.9亿美元。