美股业绩：英特尔季度获利和营收好于预期，因数据中心业务增长

台湾经济指标预测--1月23日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
路透7月15日 - 美国晶片巨擘英特尔 周三公布的季度获利和营收好于预期，因其数据中心和物联网业务增长，扶助抵销了个人电脑芯片需求疲弱对业绩造成的影响。
英特尔股价盘后劲扬5.2%。
英特尔预计第三季营收为143亿美元，加减5亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计营收将为140.8亿美元。
英特尔将2015年资本支出预估下调至77亿美元，加减5亿美元。今年4月，该公司将全年资本支出预估从100亿美元下调至87亿美元。
第二季英特尔的数据中心业务营收较上年同期增长9.7%，至38.5亿美元，受助于对云服务的需求持续增加和数据分析需求。
英特尔不断扩充用于数据中心的利润率更高的芯片系列，以弥补个人电脑芯片需求持续下降给业绩造成的影响。
英特尔同意以167亿美元收购Altera Corp ALTR.O，希望通过增加用于数据中心的高利润芯片产品，弥补个人电脑(PC)领域需求放缓带来的影响。
微软 去年做出的停止为Windows XP操作系统提供支持的决定证明是天上掉下来的一块大馅饼，该决定迫使企业升级员工的个人和笔记电脑，从而提振了对英特尔芯片的需求。
但升级周期结束和美元持续走强，导致海外市场价格因本币贬值而上涨，个人电脑芯片需求再次下降，预计在可预见的将来继续疲弱。
英特尔表示，截至6月27日的第二季个人电脑芯片业务营收下跌13.5%，至75.4亿美元。
英特尔第二季净利从上年同期的28亿美元下降至27.1亿美元。不过，每股收益持平在0.55美元，因流通在外的普通股加权平均股数减少。
英特尔称，净营收从138.3亿美元下跌至131.9亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计英特尔第二季每股盈利为0.50美元，营收为130.4亿美元。(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y) 1
路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。 --Santande