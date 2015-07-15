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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 06:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 80.73 -0.77 -0.94 1724196

京东 32.39 -1.53 -4.51 7341454

新浪 42.22 -2.86 -6.34 2915940

搜狐 46.26 -1.35 -2.84 668340

网易 141.88 -3.33 -2.29 949105

百度 186.58 -4.70 -2.46 4047502

台湾

台湾积体电路 22.56 -0.24 -1.05 2731958

联电 1.95 -0.03 -1.52 251436

日月光 6.55 -0.03 -0.46 327256

矽品精密 7.09 -0.18 -2.48 1089854

和信超媒体 0.73 -0.00 -0.27 33181

友达 4.13 -0.04 -0.96 349599

中华电信 30.23 -0.25 -0.82 27437

台湾国际航电 46.40 +0.00 +0.00 1212121

香港

中国移动 62.28 +0.40 +0.65 262637

中国联通 14.19 -0.24 -1.66 141344

中国电信 55.51 -0.93 -1.65 10329

中芯国际 4.83 -0.17 -3.40 6117

电讯盈科 5.79 +0.04 +0.70 446

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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