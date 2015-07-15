美国个股：百胜集团维持年度获利增长目标，无惧中国业务复苏缓慢

分析师平均预计，今年获利将增长12.6%。

Grismer预计今年全年中国同店销售增幅将处在个位数区间低端，且仍预计汇率因素将使全年EPS减少约5%。

但对于百胜集团能否超越今年的EPS目标，Jefferies分析师Andy Barish持怀疑态度。

他在报告中写道，“鉴于成本上的挑战，不利的汇率因素以及中国同店销售欠佳，我们认为EPS不太可能大幅增长10%。”(完)