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市场报道 | 2015年 7月 16日 星期四 07:43 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月16日-7月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

7月13日当周

7月16日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月11日当周 28.5 29.7

四周均值(万人) -- 27.950

续请失业金人数(万人) 7月4日当周 229.5 233.4

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 60 59

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 12.0 15.2

2000 美国整体资本净流动(亿美元) 5月 -- 净流入1,066

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入64

7月17日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.2% +0.6%

(较上年同期) +1.0% +0.9%

央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.4%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.4%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.1% 持平

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.7%

每周平均实质所得(较前月) -- -0.1%

1230 美国建筑许可年率(万户) 6月 115.0 125.0

房屋开工年率(万户) 111.0 103.6

1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 96.1 96.1

现况指数 97.2 108.9

预期指数 87.0 87.8

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 6月 -- +0.2%

7月20日当周

7月20日(一)

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 -- +1.9%

7月21日(二)

暂无重要经济指标公布

7月22日(三)

1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 5月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +5.3%

房价指数 -- 221.7

1400 美国成屋销售年率(万户)　 6月 540 535

7月23日(四)

1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 -- -0.1%

1400 美国领先指标(较前月) 6月 +0.1% +0.7%

1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 7月 -- 负9 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 于春红)

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