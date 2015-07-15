美国与加拿大经济指标预测--7月16日-7月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月13日当周
7月16日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月11日当周 28.5 29.7
四周均值(万人) -- 27.950
续请失业金人数(万人) 7月4日当周 229.5 233.4
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 60 59
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 12.0 15.2
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 5月 -- 净流入1,066
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入64
7月17日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.2% +0.6%
(较上年同期) +1.0% +0.9%
央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.4%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.4%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.1% 持平
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.7%
每周平均实质所得(较前月) -- -0.1%
1230 美国建筑许可年率(万户) 6月 115.0 125.0
房屋开工年率(万户) 111.0 103.6
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 96.1 96.1
现况指数 97.2 108.9
预期指数 87.0 87.8
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 6月 -- +0.2%
7月20日当周
7月20日(一)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 -- +1.9%
7月21日(二)
暂无重要经济指标公布
7月22日(三)
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 5月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.3%
房价指数 -- 221.7
1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 540 535
7月23日(四)
1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 -- -0.1%
1400 美国领先指标(较前月) 6月 +0.1% +0.7%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 7月 -- 负9 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(编译 陈宗琦；审校 于春红)