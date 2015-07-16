金砖国家：7月15日股汇市收盘纵览

路透7月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月15日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下滑0.3%或2.85点，报937.98点。

中国股市：沪综指收挫逾3%两市再现千股跌停，经济企稳难阻套牢盘出逃

中国汇市：人民币微收跌机构倒量成交放大，二季度数据影响有限

香港股市：收低，中国经济数据报喜未能拉抬士气

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巴西股市：指标Bovespa指数 跌0.63%，报52,902.28点。

巴西汇市：雷亚尔下跌，之前美联储总裁叶伦称美联储仍有望今年升息，此举可能降低高收益新兴市场资产的吸引力。雷亚尔 收报3.1340/60，上日收报3.1370/85。

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南非股市：收升，零售商Woolworths预期营收增长，股价劲扬4%，支撑大盘。Top-40指数 收升0.8%，至46,942.19点。大盘综合指数 亦涨0.8%，至52,531.13点。

南非汇市：兰特下滑，因美联储暗示或在今年升息提振美元走强

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印度股市：收升，创近三个月来最高收盘位，因寄望伊朗核协议达成后，油价下跌会令印度受益。指标BSE指数 涨0.95%，至28,198.29点；NSE指数 升0.82%，至8,523.80点。

印度汇市：卢比兑美元 收盘报63.41/63.42，上日报63.39/63.40。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.12%，报909.450点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.94%，报496.81点。