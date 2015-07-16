企业并购：美参议员促彻底评估清华紫光收购美光可能引发的国安顾虑

由于现代武器对电脑芯片的仰赖程度相当大，清华紫光收购美光的潜在交易引发美国议员的关切。此外，与中国黑客有关联的美国网路攻击，也令人担忧。

空军部长Deborah James在美国全国航空协会(National Aeronautic Association)举办的午宴上，对于美光可能被收购一事并未立即发表看法，但表示任何牵涉外国实体与美国武器制造商的交易，都将受到美国政府机关“非常、非常彻底的检视”。

纽约律所Stroock & Stroock & Lavan特别顾问 Anne Salladin表示，任何交易都将受到美国外资审议委员会(CFIUS)的严格审查。CFIUS为一跨机构部门，负责检视并购案，确保不会危及国家安全。

Salladin表示，对美光交易案的的审查，将深入检视产能、供应链以及美光记忆体芯片的商品化程度等问题。Salladin为美国财政部前资深顾问，曾参与经CFIUS审查的逾500件交易案。

“坦率地说--任何这类交易，都将面临CFIUS在国家安全层面的严格检查， ”Salladin表示，“底线在于--美光制造的产品是否仍与美国具有战略相关性？”(完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 张荻/张涛)