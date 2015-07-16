企业并购：美参议员促彻底评估清华紫光收购美光可能引发的国安顾虑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
由于现代武器对电脑芯片的仰赖程度相当大，清华紫光收购美光的潜在交易引发美国议员的关切。此外，与中国黑客有关联的美国网路攻击，也令人担忧。
空军部长Deborah James在美国全国航空协会(National Aeronautic Association)举办的午宴上，对于美光可能被收购一事并未立即发表看法，但表示任何牵涉外国实体与美国武器制造商的交易，都将受到美国政府机关“非常、非常彻底的检视”。
纽约律所Stroock & Stroock & Lavan特别顾问 Anne Salladin表示，任何交易都将受到美国外资审议委员会(CFIUS)的严格审查。CFIUS为一跨机构部门，负责检视并购案，确保不会危及国家安全。
Salladin表示，对美光交易案的的审查，将深入检视产能、供应链以及美光记忆体芯片的商品化程度等问题。Salladin为美国财政部前资深顾问，曾参与经CFIUS审查的逾500件交易案。
“坦率地说--任何这类交易，都将面临CFIUS在国家安全层面的严格检查， ”Salladin表示，“底线在于--美光制造的产品是否仍与美国具有战略相关性？”(完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 张荻/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”