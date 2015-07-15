《中国报摘》--中国证券报7月16日

台湾经济指标预测--1月23日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
* 头版头条:
--评论员文章：若中国经济向好持续，三季度经济有望回升。在经济企稳向好、前期监管层各项稳定资本市场措施见效，以及市场高杠杆风险缓解的背景下，股票市场有望重回稳定发展的轨道。
* 其他:
--香港交易所披露文件显示，中国人寿于7月10日减持中信证券 3,000万股A股股份，中国人寿以每股27.380元的均价减持。减持后，中国人寿持有的中信证券A股从6.05%降至5.74%。
--公募基金固收业务重要的经纪服务商--国内五家货币经纪公司已经一致停止对其免费服务，并联合起来分批次向公募基金收取相关费用，否则将停止相关服务。目前已经有四批十余家基金公司的相关服务被暂停或即将暂停。
--国投瑞银基金即将发行一只白银基金。该产品主要投资白银期货合约，为投资者提供了一条低门槛、便捷的白银期货投资渠道，也标志着境内公募基金业经过17年发展，迎来首只商品期货基金。
--东方航空 公告称，预计上半年净利润为35-37亿元人民币，同比增长249-263.29倍。上年同期，东航净利润为1,400万元。
--华菱钢铁 拟通过定向增发募集资金42亿元，用于投资“互联网+钢铁”产业链转型升级、发展节能环保、开发特种用钢等重点项目
--广汇能源 控股子公司新疆广汇液化天然气公司，近日分别与中石油新疆销售公司、中石油甘肃酒泉销售分公司签署合作协议，将分别在新疆、甘肃地区开展油气终端销售领域的合作。中石油在下游销售领域的对外合作迈出重要一步。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y) 1
路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。 --Santande