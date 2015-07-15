《中国报摘》--中国证券报7月16日

* 头版头条:

--评论员文章：若中国经济向好持续，三季度经济有望回升。在经济企稳向好、前期监管层各项稳定资本市场措施见效，以及市场高杠杆风险缓解的背景下，股票市场有望重回稳定发展的轨道。

* 其他:

--香港交易所披露文件显示，中国人寿于7月10日减持中信证券 3,000万股A股股份，中国人寿以每股27.380元的均价减持。减持后，中国人寿持有的中信证券A股从6.05%降至5.74%。

--公募基金固收业务重要的经纪服务商--国内五家货币经纪公司已经一致停止对其免费服务，并联合起来分批次向公募基金收取相关费用，否则将停止相关服务。目前已经有四批十余家基金公司的相关服务被暂停或即将暂停。

--国投瑞银基金即将发行一只白银基金。该产品主要投资白银期货合约，为投资者提供了一条低门槛、便捷的白银期货投资渠道，也标志着境内公募基金业经过17年发展，迎来首只商品期货基金。

--东方航空 公告称，预计上半年净利润为35-37亿元人民币，同比增长249-263.29倍。上年同期，东航净利润为1,400万元。

--华菱钢铁 拟通过定向增发募集资金42亿元，用于投资“互联网+钢铁”产业链转型升级、发展节能环保、开发特种用钢等重点项目