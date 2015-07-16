EIA库存周报：美国上周原油库存下降，因原油加工量触及纪录高点

路透纽约7月15日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降，因炼厂原油加工量创下纪录，但库欣原油库存上升。

上周美国原油库存 减少430万桶至4.6142亿桶。分析师原先预期为减少120万桶。

不过，之前美国石油协会(API)在周二公布的数据显示，上周原油库存降幅高达730万桶。

“EIA的数字令人喜忧参半，原油库存下降，但降幅没有API那么大，”Tyche Capital Advisors分析师Tariq Zahir说。

EIA公布，俄克拉荷马州库欣的原油库存 增加43.8万桶。

上周原油日进口量 增加3.8万桶至678万桶。

“尽管总体库存下降，但库欣的库存上升，进口也依旧保持在高水平，因此这份报告虽然显示炼厂产能利用率及原油需求较高，但(对于油市)并没有起到利多效果，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff说。

EIA数据还显示，炼厂原油日加工量 增22.9万桶至1,683万桶的纪录高位。

炼厂产能利用率 上升0.6个百分点至95.3%。

报告公布后，美国和布兰特原油期货的走势均比较波动。

8月布兰特原油 下跌1.46美元，或2.5%，收报每桶57.05美元。8月布兰特原油将在周四到期。8月美国原油 大跌1.63美元，或3%，收报每桶51.41美元。

汽油库存 增加仅5.8万桶。路透调查中分析师原先预期为增加67.9万桶。