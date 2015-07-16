欧洲经济指标预测--7月16日-7月23日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月13日当周
7月16日(四)
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差11.33
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差37.36
0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差249
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较较月) 6月终值 持平 +0.2%
(较上年同期) +0.2% +0.2%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 持平 +0.1%
(较上年同期) +0.8% +0.9%
1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 7月 0.05% 0.05%
(存款利率) 负0.20% 负0.20%
7月17日(五)
暂无重要经济数据公布。
7月20日当周
7月20日(一)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- 持平
(较上年同期) -- -1.3%
0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余204
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余223
0800 欧元区净投资(亿欧元) 5月 -- 净流入375
7月21日(二)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差34.33 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 -- 93.50
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 123.83
7月22日(三)
0645 法国企业景气指数 7月 -- 正100
0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 5月 -- +5.40%
未经季节调整的工业订单(较上年同期) -- +7.90%
0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 5月 -- -0.60%
未经季节调整的工业销售(较上年同期) -- -0.20%
0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 7月 -- 0-9-0
(升息-不变-降息)
0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 5月 -- +0.70%
未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- 持平
7月23日(四)
0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 6月初值 -- 顺差28.6
0830 英国零售销售(较前月) 6月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +4.6%
1400 欧元区消费者信心指数 7月初值 -- 负5.6
(完)
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