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市场报道 | 2015年 7月 16日 星期四 08:08 BJT

****欧洲经济指标预测--7月16日-7月23日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

7月13日当周

7月16日(四)

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差11.33

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差37.36

0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差249

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较较月) 6月终值 持平 +0.2%

(较上年同期) +0.2% +0.2%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 持平 +0.1%

(较上年同期) +0.8% +0.9%

1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 7月 0.05% 0.05%

(存款利率) 负0.20% 负0.20%

7月17日(五)

暂无重要经济数据公布。

7月20日当周

7月20日(一)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- 持平

(较上年同期) -- -1.3%

0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余204

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余223

0800 欧元区净投资(亿欧元) 5月 -- 净流入375

7月21日(二)

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月　　　　 -- 顺差34.33 　 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 -- 93.50

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 　　123.83

7月22日(三)

0645 法国企业景气指数 7月 -- 正100

0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 5月 -- +5.40%

未经季节调整的工业订单(较上年同期) -- +7.90%

0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 5月 -- -0.60%

未经季节调整的工业销售(较上年同期) -- -0.20%

0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 7月 -- 0-9-0

(升息-不变-降息)

0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 5月 -- +0.70%

未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- 　 持平

7月23日(四)

0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 6月初值 -- 顺差28.6

0830 英国零售销售(较前月) 6月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +4.6%

1400 欧元区消费者信心指数 7月初值 -- 负5.6

(完)

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