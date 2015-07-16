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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 08:02 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月16日

路透香港7月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1
美元=7.7507港元 )
    
    美国股市周三小幅下跌，道琼工业指数 下跌3.41点，或0.02%，至18,050.17点;此前美国
联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会作证，且在稍后的交易中，能源股下跌盖过金融股上涨
带来的提振。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       129.040   -1.22      18309            10.002      -0.98
 中国铝业                       9.610   -5.32      46390             2.979      -0.69
 中国移动                      62.280    0.65     262637            96.543      -0.78
 中国人寿                      19.590   -3.69     162777            30.367      -1.24
 中石油                       102.350   -1.10      48347             7.933      -0.96
 中石化                        79.130    0.50      52954             6.133      -1.24
 汇丰控股                      44.690    0.34    1361369            69.276       0.47
 中电信                        55.510   -1.65      10329             4.302      -1.09
 中国联通                      14.190   -1.66     141344            10.998      -0.20
 兖州煤业                       6.170   -4.93      23186             4.782      -0.37
 华能国际                      47.980   -0.66      23314             9.297       0.18
 南方航空                      50.880   -4.88      21430             7.887      -1.29
 东方航空                      37.980   -5.38      20084             5.887       0.64
 中芯国际                       4.830   -3.40       6117             0.749      -1.48
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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