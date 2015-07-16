《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月16日

路透香港7月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1 美元=7.7507港元 ) 美国股市周三小幅下跌，道琼工业指数 下跌3.41点，或0.02%，至18,050.17点;此前美国 联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会作证，且在稍后的交易中，能源股下跌盖过金融股上涨 带来的提振。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 129.040 -1.22 18309 10.002 -0.98 中国铝业 9.610 -5.32 46390 2.979 -0.69 中国移动 62.280 0.65 262637 96.543 -0.78 中国人寿 19.590 -3.69 162777 30.367 -1.24 中石油 102.350 -1.10 48347 7.933 -0.96 中石化 79.130 0.50 52954 6.133 -1.24 汇丰控股 44.690 0.34 1361369 69.276 0.47 中电信 55.510 -1.65 10329 4.302 -1.09 中国联通 14.190 -1.66 141344 10.998 -0.20 兖州煤业 6.170 -4.93 23186 4.782 -0.37 华能国际 47.980 -0.66 23314 9.297 0.18 南方航空 50.880 -4.88 21430 7.887 -1.29 东方航空 37.980 -5.38 20084 5.887 0.64 中芯国际 4.830 -3.40 6117 0.749 -1.48 （完） (整理 梁慧仪)