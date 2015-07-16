《汇市简讯》美元兑日圆受追捧，因预期美联储加息

2347GMT * 美元兑日圆买需旺盛，因预期美联储今年加息，且受叶伦讲话激励 * 美国公债收益率回落，指标10年期公债收益率报2.355%，两年期券 收益率报0.631%，昨日分别报2.393%和0.635% * 美元兑日圆隔夜触及123.97高位，若升穿124.00，仍将面临卖压， 但该点位上方有停止单 * 上看124.50区域，以及6月24日高位124.38和6月17日高位124.46 * 今天在124.00有13.51亿美元期权到期，将限制涨势，在123.50有7 .22亿美元期权到期 * 小时线一目均衡转换线切入位123.81、基准线切入位123.61和一目 均衡云区顶部123.26存在支撑。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 孙茉莉)