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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 08:11 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆受追捧，因预期美联储加息

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    * 美元兑日圆买需旺盛，因预期美联储今年加息，且受叶伦讲话激励
    * 美国公债收益率回落，指标10年期公债收益率报2.355%，两年期券
收益率报0.631%，昨日分别报2.393%和0.635%
    * 美元兑日圆隔夜触及123.97高位，若升穿124.00，仍将面临卖压，
但该点位上方有停止单
    * 上看124.50区域，以及6月24日高位124.38和6月17日高位124.46
    * 今天在124.00有13.51亿美元期权到期，将限制涨势，在123.50有7
.22亿美元期权到期
    * 小时线一目均衡转换线切入位123.81、基准线切入位123.61和一目
均衡云区顶部123.26存在支撑。
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 孙茉莉)

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