《香港报摘》--经济日报7月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--期指结算日决战提前打响，反映细价股的中证500指数 7月期货昨日暴跌7.5%，加上监管层查信托资金入市；尽管经济出现企稳迹象、国家队再入市，但上证综合指数 仍大跌3%，险守3,800关，并再次出现千股跌停的局面。
* 其他：
--中国人寿 减持中信证劵A股 > 3,000万股股份，套现逾8.2亿元人民币，一度被市场质疑违反中证监＂限沽令＂。有消息人士指，国寿占信证总股本实际不足5%，故没有违规。
--李宁 与小米联合发布了两款＂智能跑鞋＂，两款品牌售价介乎199-399元人民币，其中较高端的＂烈骏＂将率先于下周一于李宁天猫旗舰店预售。
--成报传媒 公布，高等法院在星期一颁令，委任毕马威会计师事务所的杜艾迪及黄咏诗为成报的临时清盘人。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”