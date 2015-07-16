《香港报摘》--经济日报7月16日

* 要闻版头条：

--期指结算日决战提前打响，反映细价股的中证500指数 7月期货昨日暴跌7.5%，加上监管层查信托资金入市；尽管经济出现企稳迹象、国家队再入市，但上证综合指数 仍大跌3%，险守3,800关，并再次出现千股跌停的局面。

* 其他：

--中国人寿 减持中信证劵A股 > 3,000万股股份，套现逾8.2亿元人民币，一度被市场质疑违反中证监＂限沽令＂。有消息人士指，国寿占信证总股本实际不足5%，故没有违规。

--李宁 与小米联合发布了两款＂智能跑鞋＂，两款品牌售价介乎199-399元人民币，其中较高端的＂烈骏＂将率先于下周一于李宁天猫旗舰店预售。

--成报传媒 公布，高等法院在星期一颁令，委任毕马威会计师事务所的杜艾迪及黄咏诗为成报的临时清盘人。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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