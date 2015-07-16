《香港报摘》--信报7月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--中国监管机构忧虑A股泡沫重燃，场外融资愈收愈紧。A股又从＂千股涨停＂变成＂千股跌停＂，全市逾1,200只股份跌停。外资基金纷撤离A股，7月至今已流走约630亿港元资金，并至少有三家机构唱淡A股股灾未完，估计A股将再跌10%至20%。
* 其他：
--股价暴跌后＂自愿停牌＂近两个月的汉能薄膜 昨天被证监会按例勒令停牌。业界指近年按此例先后停牌的公司均无法复牌，汉能今次＂被停牌＂亦可能形同退市，永远不能复牌。
--本港零售市道持续疲弱，六福 本年度首季整体同店销售下跌18%；其中，港澳同店销售下跌19%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”