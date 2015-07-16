《香港报摘》--信报7月16日

--中国监管机构忧虑A股泡沫重燃，场外融资愈收愈紧。A股又从＂千股涨停＂变成＂千股跌停＂，全市逾1,200只股份跌停。外资基金纷撤离A股，7月至今已流走约630亿港元资金，并至少有三家机构唱淡A股股灾未完，估计A股将再跌10%至20%。