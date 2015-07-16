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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 08:19 BJT

《香港报摘》--信报7月16日

* 要闻版头条：

--中国监管机构忧虑A股泡沫重燃，场外融资愈收愈紧。A股又从＂千股涨停＂变成＂千股跌停＂，全市逾1,200只股份跌停。外资基金纷撤离A股，7月至今已流走约630亿港元资金，并至少有三家机构唱淡A股股灾未完，估计A股将再跌10%至20%。

* 其他：

--股价暴跌后＂自愿停牌＂近两个月的汉能薄膜 昨天被证监会按例勒令停牌。业界指近年按此例先后停牌的公司均无法复牌，汉能今次＂被停牌＂亦可能形同退市，永远不能复牌。

--本港零售市道持续疲弱，六福 本年度首季整体同店销售下跌18%；其中，港澳同店销售下跌19%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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