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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 08:21 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者依然买超海外债券

路透东京7月16日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至
7月11日止的一周，外资继续卖超日本股票。
    
    外资7月11日止当周在日本股市卖超8,512亿日圆，前一周为卖超1,85
4亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券1,631亿日圆，前一周为买超2,057
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：

                         股市            债市       货币市场
    7月 5日-7月11日     -851.2         +974.2       -1,252.8 
    6月28日-7月 4日     -185.4         +477.1r        -832.1 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                         股市           债市        货币市场
    7月 5日-7月11日     +188.2         +163.1          +87.9 
    6月28日-7月 4日     +483.8         +205.7r         -41.7 
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选
    link.reuters.com/syk43s
    
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选
    link.reuters.com/tyk43s
    (完)    
    
  
 (编译 郑茵 审校　戴素萍)

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