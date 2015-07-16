表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者依然买超海外债券

路透东京7月16日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至 7月11日止的一周，外资继续卖超日本股票。 外资7月11日止当周在日本股市卖超8,512亿日圆，前一周为卖超1,85 4亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券1,631亿日圆，前一周为买超2,057 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 7月 5日-7月11日 -851.2 +974.2 -1,252.8 6月28日-7月 4日 -185.4 +477.1r -832.1 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 7月 5日-7月11日 +188.2 +163.1 +87.9 6月28日-7月 4日 +483.8 +205.7r -41.7 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选 link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选 link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)