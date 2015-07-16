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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 08:25 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月16日-7月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月16日(四)

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕出席就追加预算举行的国会会议(0100)。

7月17日(五)

约翰内斯堡--发布2015年南非经济调查报告(1300)。

7月20日(一)

阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至7月21日)。

7月21日(二)

新加坡--新加坡金管局局长孟文能就该机构的年度报告举行记者会(0400)。

布达佩斯--匈牙利央行月度议息会议(1200)。

比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策会议(至7月23日)。

曼谷--日本央行总裁黑田东彦在一活动上发表演讲(1315)。

7月22日(三)

暂无重要经济事件。

7月23日(四)

比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1400)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 戴素萍)

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