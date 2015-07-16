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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 08:47 BJT

中港个股：交通银行境外发行150亿元优先股获证监会核准

路透北京7月16日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 公告称，公司收到证监会核准在境外发行不超过1.5亿股优先股。

刊登在港交所的公告称，本次境外发行的优先股每股面值人民币100元，完成发行后可在港交所上市；优先股在触发事件发生时强制转换为普通股，转换后的普通股可在香港交易所上市。

交行A股周三报收8.13元，涨1.50%；H股收7.14港元，跌2.33%。 （完）

浏览详情，请点选港交所网站 here

(发稿 李铮；审校 林高丽)

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