中港个股：交通银行境外发行150亿元优先股获证监会核准

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月16日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 公告称，公司收到证监会核准在境外发行不超过1.5亿股优先股。
刊登在港交所的公告称，本次境外发行的优先股每股面值人民币100元，完成发行后可在港交所上市；优先股在触发事件发生时强制转换为普通股，转换后的普通股可在香港交易所上市。
交行A股周三报收8.13元，涨1.50%；H股收7.14港元，跌2.33%。 （完）
浏览详情，请点选港交所网站 here
(发稿 李铮；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”