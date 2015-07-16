《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月16日

*工商时报：

--为杜绝工业区变相住宅使用，内政部营建署做出重大变革，修正都市计划法施行细则，删除工业区容许设置一般商业设施规定，在总量管控之下，工业区申请新设事务所、超商、餐厅等一般商业设施，将全数被打回票。

--〞平时不用评价、卖了可冲获利〞让金管会盯上寿险业的〞无活络市场债券〞，寿险公会也忍痛断腕，建议从明年起各公司新购入的债券一律不得放入无活络市场项下，但金管会仍是要求寿险公会要尽速定出统一的无活络市场定义，不能所有债券都置入。

--台澳经贸次长级会议昨日闭幕，台湾主动向澳洲提洽签经济协定（ECA），澳洲表示会慎重考虑。据了解，经济部长邓振中已敲定，9月赴澳洲首都坎培拉，拜会澳洲贸易部长洽讨台澳签署ECA的可行性。

*经济日报：

--台湾仅开放不含瘦肉精的美猪进口，多次被美方点名贸易障碍。经济部次长卓士昭出席中经院WTO及RTA青年研习营演讲指出，想要加入TPP（跨太平洋伙伴协定），一定要开放美猪，〞虽然美猪不好吃〞，但可标示产地，让消费者决定。

--人民币资金回流机制出现新突破。昆山市金融部门官员透露，在央行总裁彭淮南极力争取下，中国人民银行已批准，允许台湾金融机构可对〞昆山深化两岸产业合作试验区〞内的所有台资企业，办理跨境人民币贷款，相关办法近期内公布。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。