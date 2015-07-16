《全球重要经济事件一览表》--7月16日-7月23日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月16日(四)
华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会就货币政策出席半年度国会听证(1400)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会(1145)。
林肯--英国央行总裁卡尼在Resolution Foundation发表演说(1800)。
东京--日本经济财政谘问会议讨论货币政策、物价前景与下一财年预算(0715)。日本经济财政大臣甘利明举行记者会。
7月17日(五)
华盛顿--FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)在美国商会参加“美联储：与副主席费舍尔对话”活动(1400)。
7月18日(六)
东京--日本央行审议委员原田泰参加有关日本经济与财政改革的小组讨论(0600)。
7月20日(一)
暂无重要经济事件。
7月21日(二)
悉尼--澳洲央行公布7月利率会议之会议记录(0130)。
曼谷--日本央行总裁黑田东彦在泰国Cambridge Society发表演说(1315)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说(1700)。
伦敦--英国财务大臣奥斯本向下议院财政委员会递交预算说明(1315)。
7月22日(三)
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说(0305)。
7月23日(四)
惠灵顿--新西兰央行公布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”